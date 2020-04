Le OPPO Reno Ace 2 5G devrait battre des records en termes de recharge rapide

Le OPPO Reno 3 Pro. © Oppo

Lire aussi :

Nubia Red Magic 5G : le smartphone gamer montre son système de refroidissement en vidéo



Un smartphone rechargeable à 65 W

Le OPPO Reno Ace 2 5G. © TENAA

Via : Android Central

Le OPPO Reno Ace 2 5G (ça commence à faire long sur la carte d'identité) fera donc ses débuts un jour seulement avant l'annonce des OnePlus 8 et OnePlus Z D'après les premières informations disponibles à son propos, le Reno Ace 2 5G sera pourvu d'un écran AMOLED 6,5 pouces affichant du Full HD+ sur une fréquence de 120 Hz. Alimenté par le Snapdragon 865, le mobile sera — comme son nom l'indique — compatible 5G, et bénéficiera d'une configuration à quatre APN déclinés comme suit : standard 48 mégapixels, ultra grand-angle 8 mégapixels, macro et profondeur 2 mégapixels.Son autonomie sera assurée par un accu de 4 000 mAh, lequel devrait être rechargeable — tenez-vous bien — à 65 W. Un record absolu ; Xiaomi ayant pour sa part opté pour une charge à 50 W sur les Mi 10 Pro Le Reno Ace 2 5G brillera aussi par ses capacités sans-fil. Sur un socle, le smartphone pourra se recharger à 40 W. Autant qu'un Huawei P40 Pro en filaire donc.Des prouesses techniques, assurément, qui font néanmoins s'interroger sur la durée de vie des batteries qui seront intégrées à ces smartphones.