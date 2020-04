Nubia Red Magic 5G : le smartphone gamer montre son système de refroidissement en vidéo

© PBKreviews

Lire aussi :

MediaTek étoffe sa gamme de puces pour smartphone gaming



Un smartphone qui se voulait laptop gaming

Source : GSMArena

Une vidéo de démontage de l'appareil publiée ce lundi dévoile un système de dissipation étonnamment costaud pour un smartphone.Une fois désossé, le Red Magic 5G exhibe en effet un dispositif composé de caloducs et de cuivre. Nubia mise aussi et surtout sur un système à refroidissement liquide assez surprenant sur smartphone et a également intégré un mini-ventilateur à son appareil, capable de tourner jusqu'à 16 000 tours/minute pour assurer un refroidissement au poil en jeu, mais aussi lors de la recharge de l'appareil (qui profite d'une technologie de charge 55 W... sujette à la chauffe).Pour rappel, le Red Magic 5G embarque un Snapdragon 865 (avec module 5G), épaulé de 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive. On y retrouve une dalle OLED Full HD+ de 6,65 pouces, capable d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et trois deux capteurs photo : un module principal de 64 Mpx signé Sony (IMX686), un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP.L'appareil doit faire son apparition prochainement en France, en versions 128 et 256 Go de stockage.