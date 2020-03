Les nouveaux OnePlus 8 arriveront le 14 avril, avec un OnePlus Z milieu de gamme en prime

Lire aussi :

Source : GSMArena

14 avril à 16h00 (heure française), le rendez-vous est pris. OnePlus va tenir une conférence de présentation pour communiquer sur ses prochains modèles de smartphones . Pour la première fois, le constructeur pourrait lancer trois mobiles à la fois (hors variante 5G ou édition spéciale McLaren).Plusieurs éléments de la fiche technique des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont déjà connus. Le premier cité ne serait qu'un OnePlus 7T amélioré avec SoC Snapdragon 865 et batterie 4 300 mAh. Pour le reste, il reprend l'essentiel des caractéristiques de son prédécesseur. Le design, lui, diffère, et reprend celui du OnePlus 8 Pro, avec un triple capteur photo disposé à la verticale au dos ainsi qu'un poinçon dans le coin supérieur gauche pour abriter l'appareil photo frontal au lieu d'une encoche waterdrop.Techniquement, le OnePlus 8 Pro va plus loin. Il est compatible recharge sans fil, une première sur un smartphone de la marque. Le fabricant estimait auparavant que cette fonctionnalité ne valait pas le coup, la considérant pas assez efficace et trop chère. Cette version Pro est aussi équipée d'un grand écran OLED de 6,78 pouces avec définition QHD+ et fréquence de rafraîchissement 120 Hz. Est évoquée la présence d'une batterie de 4 510 mAh supportant des recharges filaires et wireless de 30W chacune. On attend aussi une puce Snapdragon 865 associée à 8 à 12 Go de RAM LPDDR5 selon la variante et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.0.OnePlus a bâti sa réputation sur ses « flagship killers », des smartphones très bien équipés et aussi rapides que les haut de gamme pour un prix inférieur. Mais le constructeur s'est aussi essayé à l'expérience milieu de gamme en 2015 avec le OnePlus X, qui fut un échec. Depuis, OnePlus ne s'est plus risqué sur ce segment... jusqu'à maintenant.En effet aux côtés des OnePlus 8 et 8 Pro, un OnePlus Z plus abordable serait dans les cartons. On en sait peu sur ses spécifications, mais il embarquerait un SoC MediaTek et non Qualcomm dans le but de réduire le prix du. Ce smartphone milieu de gamme devrait être commercialisé après les OnePlus 8 et 8 Pro. On ne sait pas encore s'il sera annoncé en même temps que ces derniers le 14 avril.