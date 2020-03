La fiche technique des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro fuite sur le Web

© OneLeaks / 91 Mobiles

Les nombreuses améliorations du OnePlus 8 Pro

© OnLeaks

Un OnePlus 8 plus convenu

© OnLeaks

Via : XDA Developers

Bien connu de l'industrie, Ishan Agarwal livre aujourd'hui les fiches techniques supposées des deux futurs flagships de OnePlus. Et si le OnePlus 8 ne semble afficher que de maigres améliorations face au OnePlus 7T , son grand frère, lui, bombe audacieusement le torse.Outre son design plus soigné que jamais, avec ce grand écran poinçonné de 6,78 pouces, le OnePlus 8 Pro se ferait le témoin d'un nombre conséquent d'améliorations vis-à-vis de son prédécesseur.Pour rester sur le thème de l'écran, on sait déjà de longue date qu'il affichera une définition QHD+, et qu'il sera compatible 120 Hz. Ce qu'on ignorait jusqu'alors, c'est qu'une puce MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) serait également de la partie afin « d'upscaler » tous les contenus vidéos en 120 Hz. Intrigant.Autre nouveauté très attendue chez OnePlus : la charge sans-fil. Ayant rejoint récemment le Wireless Consortium, OnePlus sera donc en mesure de proposer une recharge à 30 W en filaire et en sans-fil. D'après Ishan Agarwal, le OnePlus 8 Pro proposera également de la recharge bilatérale... à 3 W. Peut mieux faire. Puisqu'on en parle, la batterie devrait avoir une capacité de 4 510 mAh sur ce modèle.Au rang des nouveautés très attendues, on peut également citer une certification IP68 contre les éclaboussures et l'immersion.Côté performances, le OnePlus 8 Pro ne surprendra personne en dévoilant un Snapdragon 865 ainsi que 8 à 12 Go de RAM LPDDR5. OnePlus résiste néanmoins à franchir le pas du stockage UFS 3.1 et en restera sur 128 ou 256 Go de UFS 3.0 pour le moment.Enfin, OnePlus semble avoir soigné la partie photo de son 8 Pro cette année. Au total, ce sont quatre capteurs distincts que l'on retrouvera au dos de ce modèle : un principal de 48 mégapixels, un deuxième de 48 mégapixels également (probablement un ultra grand-angle), un troisième de 8 mégapixels (téléphoto ?) et un dernier de 5 mégapixels, probablement dévolu à la profondeur de champ ou la macro. À l'avant, OnePlus en reste à un module 16 mégapixels.Résumer le OnePlus 8 est bien plus aisé. Prenez un OnePlus 7T, et remplacez son SoC Snapdragon 855+ par un 865. Augmentez la capacité de sa batterie à 4 300 mAh et... voilà !Pour le reste, on conserve un écran 6,55 pouces FHD+ 90 Hz, 8 à 12 Go de LPDDR5 et 128/256 Go de stockage UFS 3.0. Le OnePlus 8 sera pourvu de trois capteurs photo de 48+16+2 mégapixels, et 16 mégapixels à l'avant.Comme on pouvait s'y attendre, le smartphone échappe à la certification IP, tout comme à celle lui octroyant la recharge sans-fil et bilatérale. En somme : un passage de relais un brin paresseux.Reste, évidemment, la grande inconnue du prix. Et à voir la fiche technique du OnePlus 8 Pro, on ne cache pas que l'on est pris de quelques incertitudes. Déjà lancé au tarif inédit de 709 € l'an dernier, le OnePlus 7 Pro avait soulevé quelques sourcils circonspects. Faut-il s'attendre à un ticket d'entrée encore plus élevé cette année ? Réponse, peut-être, d'ici trois semaines.