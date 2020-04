Les Honor 30 et 30 Pro fuitent ainsi que toutes leurs specs

Lire aussi :

L'organisme de certification chinois TENAA a publié des documents concernant les deux prochains modèles de smartphones fabriqués par Honor , la filiale de Huawei. Comme à son habitude, la marque va tenter de s'approcher de spécifications haut de gamme en conservant un prix contenu.Les Honor 30 et 30 Pro partageront tous deux le même écran OLED de 6,57 pouces avec définition FHD+ 1080p. Pas de différence non plus au niveau de la batterie, d'une capacité de 3 900 mAh. Un montant assez peu généreux pour un smartphone qui prétend concurrencer le segment premium en 2020, soit dit en passant. Espérons que l'optimisation logicielle et les performances du SoC soient à la hauteur pour garantir une autonomie digne de ce nom.La puce, justement. Le Honor 30 sera équipé d'un Kirin 985, alors que le Honor 30 Pro aura droit au Kirin 990. Les deux sont compatibles 5G. Au vu des caractéristiques du CPU des deux SoC, il ne devrait pas y avoir de grandes différences de performances cependant. Le Honor 30 Pro devrait par contre mieux se compter en jeu grâce à GPU plus puissant. En ce qui concerne les configuration de mémoire, le Honor 30 proposerait 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage selon la variante. Le Honor 30 Pro offrirait quant à lui 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne.Le Honor 30 Pro a fait une apparition sur l'outil de benchmark Geekbench. Il y a atteint des scores de 3 876 en single-core et de 12 571 en multi-core. Il embarque bien entendu Android 10, probablement avec la surcouche Magic UI 3.1. Il sera, comme le modèle standard, par contre privé des services Google. Ils seront remplacés par l' App Gallery et les services Huawei.Côté photo, on attend un quadruple capteur sur chacun d'entre eux. Le Honor 30 Pro s'appuierait sur un module principal Sony IMX700 de 50 Mp, alors que le Honor 30 bénéficierait d'un capteur de 40 Mp. On ignore par contre à quoi serviront les autres modules. À l'avant, est évoquée la présence d'une caméra frontale de 32 Mp.