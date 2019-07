Qualcomm travaillerait sur une puce (vraiment) puissante pour montres connectées

Vers un vrai renouvellement pour la gamme Snapdragon Wear ?

Une puce plus rapide pour les futures smartwatches Android

Source : Neowin , WinFuture

C'est ce que l'on apprend d'un rapport de. D'après le site allemand,travaillerait sur une version fortement modifiée du, adaptée aux montres connectées . Cette nouvelle puce serait par ailleurs basée sur l'architecture ARM Cortex A-53. Une évolution potentiellement intéressante vis-à-vis des solutions proposées à ce jour par Qualcomm.Sur le marché des SoC pourse contente pour l'heure de son Snapdragon Wear 3100. Il s'agit d'une évolution du Snapdragon Wear 2100, créé spécialement pour le marché de laen vue de remplacer le Snapdragon 400, proposé lors des débuts de ce qui s'appelait encore. Le point commun entre ces trois générations de puces est d'être basée sur une architecture ARM Cortex-A7 ; les Snapdragon Wear 2100 et 3100 embarquent l'un comme l'autre une partie graphique Adreno 304.En clair, depuis l'entrée de Qualcomm sur ce marché, aucun renouvellement d'ampleur n'a été entrepris pour ces chipsets. Mais cela pourrait changer.En passant sur l'architecture, la nouvelle puce Snapdragon Wear de Qualcomm profiterait depar rapport à l'offre existence de la marque. Une bonne nouvelle pour, qui pourrait par conséquent gagner en réactivité. Ce renouvellement permettrait en outre à Qualcomm d'ajouter à sa prochaine puce le support du Bluetooth 5.0.Si l'on manque d'informations techniques supplémentaires,estime que ce processeur de nouvelle génération serait commercialisé sous l'appellation(et non 3700, toujours si l'on en croit le média allemand). Il profiterait tout de même de certains points communs avec le Snapdragon Wear 3100 et serait actuellement testé avec 1 Go de mémoire vive LPDDR3 et 8 Go de mémoire eMMC.Aucun créneau de lancement n'est pour l'heure évoqué. Et pour cause, ladite puce serait toujours en phase «».