Qualcomm confirme travailler aussi sur une puce à bas prix pour PC

Une nouvelle chipset

Un nom encore flou ?

Destinée à concurrencer un processeur Intel Core i5, la société a également promis que les PC Snapdragon 850 continueraient à être expédiés, pour atteindre des prix plus bas.Le vice-président de, Don McGuire, a confirmé sur le podcast Mobile Tech de Myriam Joire que la société travaillait effectivement sur une nouvelle chipset pour PC allant de. Ce n'est pas une surprise, puisque Qualcomm avait été très clair en décembre dernier sur le fait que le budget destiné à la gamme grand public était essentiel pour le marché des PC.Contrairement aux Snapdragon 835 et 850 précédents, le. La société affirme que ses performances sont comparables à celles d'un Intel Core i5. Le processeur comprend huit cœurs Kryo 495, construits sur une architecture 7 nm . Le 8cx sera plus rapide que le Kryo 485 annoncé il y a quelque temps pour la plateforme mobile Snapdragon 855. Il dispose également d'un cache plus important (10 Mo) que les générations précédentes, ce qui devrait permettre un fonctionnement multitâche plus rapide.Le nouveau jeu de puces était désignésur le podcast, bien que ce ne soit pas son nom final. Dans le nom de Snapdragon 8cx, le « c » signifie calcul, tandis que le « x » signifie extrême. Comme Miguel Nunes de Qualcomm l'a souligné dans un entretien avec Neowin, la chipset devrait s'appeler Snapdragon 7c.De toute évidence, elle n'aura pas les performances « extrêmes » du Snapdragon 8cx, ce qui signifie qu'il ressemblera probablement davantage à un Core i3 ou à un autre. Bien sûr, il s'agit d'un produit non annoncé, nous en apprendrons donc davantage au cours des prochains mois.