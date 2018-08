Qualcomm livre des échantillons de son nouveau SoC gravé en 7 nm auprès de ses partenaires

Un SoC en 7 nm produit par TSMC

Une puce taillée pour la 5G

La fin d'année approche et avec elle l'arrivée du successeur au Snapdragon 845. Pour rappel, cette plateforme très performante équipe des smartphones haut de gamme tels que le Oneplus 6 ou le Xiaomi Mi Mix 2S Les rumeurs faisant état d'unsemblent se préciser. Même si le fondeur Qualcomm n'a pas encore apporté de précisions sur sa nouvelle puce, les premiersont déjà été envoyés aux partenaires de la firme.Le futur SoC pourrait donc être le. Ce sera le premier processeur de chez Qualcomm à bénéficier de cette finesse de gravure. C'est d'ailleurs le taïwanais TSMC qui assurera la tâche et non pas Samsung comme à l'accoutumée.En dehors des gains en puissance et en autonomie inhérents à tout nouveau SoC, la puce mobile tentera de se démarquer avec la possibilité de se voir adjoindre unséparé et dédié à la 5G. Ce modem sera ainsi prêt à faire son arrivée sur le marché dès le premier trimestre 2019, soit quelques semaines après le déploiement officiel des premiers réseaux 5G dans le monde.Pour les constructeurs qui ne souhaitent pas opter pour la 5G, c'est unqui sera intégré à la nouvelle puce de Qualcomm. Cette plateforme autorisera des débits 4G+ allant jusqu'à 2 Gbps. Le X20 du Snapdragon 845 ne permet d'aller que jusqu'à 1.2 Gbps actuellement.Qualcomm n'a pour l'instant pas communiqué plus d'informations sur sa nouvelle puce. En dehors des smartphones haut de gamme, elle sera aussi intégrée à des objets connectés et des automobiles. Nous en saurons plus lors de la conférence de fin d'année. Nous ne manquerons alors pas de faire un point complet sur ce SoC très prometteur.