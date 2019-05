Des cadres de Qualcomm ont reçu d'importants bonus pour avoir signé avec Apple

Qualcomm reste discret sur la raison de ces primes

Apple aurait d'ores et déjà versé 6 milliards de dollars à Qualcomm

Source : 9to5Mac.

Versés sous la forme d'actions chez Qualcomm, ces bonus (repérés par CNBC, via 9to5Mac ), s'élèvent à un équivalent de plusieurs millions de dollars dans plusieurs cas. Steve Mollenkopf, CEO de Qualcomm, s'est ainsi vu gratifier de quelque 40 794 actions, pour une valeur estimée à près de 3,5 millions de dollars. Une prime notable pour l'intéressé, qui - à titre de comparaison - percevait un total de 20 millions de dollars pour ses services en 2018.Steve Mollenkopf n'est toutefois pas l'unique bénéficiaire de ces bonus. Plusieurs autres cadres de Qualcomm ont également reçu des actions. Parmi eux, Christiano Amon, président de Qualcomm (24 930 actions pour 2,1 millions de dollars) ; James Thompson, directeur financier (19 264 actions pour une valeur estimée à 1,65 million) ; Donald Rosenberg, Directeur juridique (14 165 actions pour près de 1,2 million) ou encore David Wise, CFO par interim (2 958 actions, soit très exactement 253 915 dollars au cours actuel).Dans sa déclaration auprès de la SEC, Qualcomm ne donne que peu de détails sur la raison de ces primes et se contente d'évoquer la signature de nouveaux accords avec un client majeur. Inutile de préciser qu'Apple est plus que pointé du doigt, sans pour autant être explicitement mentionné.», lit-on.Si les modalités du nouvel accord liant Apple à Qualcomm sont largement restées secrètes, le fondeur californien indiquait récemment, lors de la publication de ses derniers résultats financiers, que ce contrat devrait lui permettre d'encaisser entre 4,5 et 4,7 milliards de dollars au cours de son prochain trimestre d'activité. Des revenus records.Durant leur conflit avec Qualcomm, Apple et certains de ses sous-traitants avaient retenu près de 7 milliards de dollars. Une somme partiellement remboursée par Apple, estiment plusieurs analystes. On apprend que la firme à la pomme aurait d'ores et déjà versé quelque 6 milliards de dollars pour entériner l'accord qui lui permettra, notamment, de mettre la main sur les précieux modems 5G du constructeur.Détail d'importance : ces revenus de haute volée ne devraient pas bénéficier aux seuls cadres de Qualcomm. David Wise, directeur financier par intérim pour le groupe, indiquait plus tôt en mai que Qualcomm augmenterait ainsi les primes pour l'ensemble des employés.