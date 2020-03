Mario Kart Tour : le mode multijoueurs est disponible !

Faire la course en multijoueurs

Source : TechRadar

Bonne nouvelle pour les millions de joueurs de Mario Kart Tour : le mode multijoueurs est désormais disponible, via la dernière mise à jour du jeu.Les joueurs iOS et Android peuvent ainsi participer à des courses à plusieurs en temps réel, pour affronter des amis ainsi que d'autres joueurs à proximité, sans oublier un mode en ligne, pour affronter les meilleurs « pilotes » du monde.À noter toutefois que seules les courses dorées, uniquement disponibles pour les détenteurs du Pass Or , permettent de profiter des modes 150 et 200 cc. Les joueurs «» doivent se contenter de courses en 100 cc. Rappelons que le Pass Or deest un service payant, proposé à 5,49 euros par mois.