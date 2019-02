Nintendo va (enfin) ouvrir une boutique au Japon, la seconde après New York



Une boutique qui ne sera pas réservée qu'à la vente de produits



Il peut être difficile de croire que l'institutionne possède pas de magasin propre au Japon, son pays d'origine, mais c'est bien le cas. Enfin plus pour longtemps, puisque la société nippone a annoncé, dans un communiqué de presse paru le 1er février 2019, son intention d'. Autre bonne nouvelle : la levée de rideau est prévue pourNintendo a de l'ambition pour sa boutique :Car en plus des consoles, des jeux ou des accessoires attendus dans les allées du magasin, celui-ci accueillera des événements, comme des lancements de jeux, des démonstrations ou des tournois.La boutique, qui ouvrira au sein du Shibuya Parco, un tout nouveau bâtiment de Tokyo, n'est que la deuxième ouverte par Nintendo. La première se trouve au cœur de New York City, au Rockfeller Center, à deux pas du LEGO Store.