Nintendo Switch Online : les jeux Super Nintendo en approche ?

La Super Nintendo dans le Nintendo Switch Online ?

Depuis septembre dernier, le servicepermet de profiter des joies du jeu online sur Nintendo Switch, mais aussi de jouir de certains avantages exclusifs, comme la sauvegarde dans le Cloud ou encore la possibilité de jouer à une sélection de jeux NES.Un petit côté « retrogaming » évidemment très apprécié, qui pourrait bientôt s'enrichir d'une vingtaine de nouveaux jeux, issus cette fois duC'est en effet ce que laissent penser certains fichiers présents dans l'application Nintendo Switch Online, dans laquelle on retrouve un peu plus d': Super Mario Kart, Super Soccer, Demon's Crest, Stunt Race FX, Yoshi's Island, Starwing, Contra 3, Super Mario World, F-Zero, Super Punch Out, Zelda: A Link to the Past... Rappelons qu'après les consoles Classic Mini , Nintendo souhaite permettre aux abonnésde profiter d'une vaste expérience retrogaming. Il ne serait donc pas étonnant de voir progressivement débarquer les jeux Super Nintendo, Nintendo 64 ou encore GameCube.