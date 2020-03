Microsoft va arrêter d'investir dans la reconnaissance faciale suite au scandale AnyVision

Lire aussi :

Selon la justice russe, les technologies de reconnaissance faciale ne violent pas la vie privée



Des accusations réfutées

Coup d'arrêt

Source : The Verge

En octobre 2019, la société AnyVision s'est retrouvée sous le feu des projecteurs médiatiques après la publication d'un article à charge signé NBC News , titrait le média américain. Que ces allégations soient vraies ou fausses, cela n'a pas empêché la firme de Redmond de prendre une décision radicale à ce sujet.Comme le relaie The Verge, le groupe fondé par Bill Gates et Paul Allen a décidé de retirer son investissement d'AnyVision, et d'abandonner plus globalement tout financement minoritaire lié à des sociétés spécialisées dans la reconnaissance faciale. Le potentiel projet militaire secret visant à surveiller en masse les Palestiniens de Cisjordanie a pourtant été réfuté par une expertise professionnelle.Comme l'a précisé M12 (filiale de capital-risque de Microsoft) sur son site internet , l'ancien procureur Eric Holder et son équipe de Covington & Burling ont effectué un audit, duquel résulte la conclusion suivante : les technologies d'AnyVision n'ont pas alimenté un programme de surveillance en Cisjordanie. Un résultat qui a tout de même poussé les dirigeants de la multinationale à prendre leurs distances.», peut-on lire dans le communiqué de presse officiel.Et ce dernier de poursuivre : «».