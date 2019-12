Wunderlist ne sera plus fonctionnel en mai prochain, Microsoft vous invite à passer sur ToDo

© Microsoft

Les utilisateurs fortement encouragés à passer sur ToDo

Ajoutez-donc à votreque votre application desera bientôt inutilisable, et que vous feriez bien de permuter toutes vosrestantes sur l'application ToDo.Comme l'explique le communiqué officiel de Wunderlist, les serveurs de synchronisation de l'entreprise seront débranchés le 6 mai 2020. À compter de cette date, celles et ceux qui continueront de s'accrocher à l'application ne seront plus en mesure de synchroniser leurs listes sur d'autres appareils.Un outil de migration simplifiée vers l'application ToDo de Microsoft a donc été mis à disposition des utilisateurs de Wunderlist. Mais rien ne les oblige à choisir cette application. Il est également possible d'exporter ses données au format .zip, et d' aller voir ailleurs si l'écosystème Microsoft vous sort par tous les pores.