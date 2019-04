Microsoft vaut maintenant 1 billion de dollars

Les investisseurs saluent les résultats du premier trimestre 2019



Le virage stratégique opéré par Satya Nadella a redonné un second souffle à Microsoft



Microsoft vient de passer un cap historique. La société a durant quelques minutes atteint unede plus de 1 000 milliards de dollars. Seuls Apple et Amazon avaient accompli cette performance il y a quelques mois.L'Microsoft est passé à 130 dollars à l'ouverture de la Bourse avant de terminer autour des 125 dollars en fin de journée. Cette augmentation du titre a eu lieu après la présentation des bons résultats trimestriels de l'entreprise pour les premiers mois de 2019.Les investisseurs ont été particulièrement convaincus par la croissance continue de l'activitéde Microsoft. Cette branche représente pour le seul premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 9,7 milliards de dollars et une progression de 4% en un an.Une telle valorisation est également le signe que la stratégie mise en place par Satya Nadella porte ses fruits. Plus de 5 ans après sa prise de pouvoir, et une réorganisation totale de l'entreprise autour des services et du cloud computing, Microsoft qui semblait totalement dépassée par les géants du web que sont Google ou Amazon, a repris une place de premier plan dans le paysage de la Silicon Valley.Pourtant les dirigeants de la société fondée par Bill Gates gardent la tête froide face à cette annonce. The Verge rappelle qu'en 2018 Chris Capossela, directeur marketing de Microsoft, déclarait lors d'un évènement qu'en interne «».