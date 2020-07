Xbox Series X, SSD, Flight Simulator, test de la Peugeot 3008 : le récap' des actus tech de la semaine

Notre spécialiste automobile s'est lancé dans un défi hautement dangereux : traverser 1 200 km avec la plus puissante et la plus chère des voitures hybrides françaises. On plaisante, mais ce test d'essai sur la Peugeot 3008 Hybrid4 nous a permis de mesurer sa consommation, son autonomie, sa conduite et son confort en conditions réelles. Un test en images et en profondeur sur les routes françaises.