Flight Simulator 10 sortira en version physique en Europe... en 10 DVD

Le 18 août prochain, les pilotes virtuels pourront s'envoler grâce au tout nouveau Flight Simulator. Le titre ne pèsera pas moins de 90 Go, et sera décliné en version numérique, et en version DVD.

En effet, Aerosoft a indiqué que les version physiques du nouveau Flight Simulator seront expédiées à compter du 21 août. Le jeu sera livré dans un épais packaging, ce dernier renfermant pas moins de 10 DVD (double couche).