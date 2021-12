La Commission européenne autorise (enfin) le rachat de Nuance par Microsoft

La Commission européenne a passé au peigne fin les différents activités et liens potentiels entre les deux entreprises. Elle a par exemple veillé à ce qu'il n'y ait pas de chevauchements horizontaux entre les activités de Nuance et celles de Microsoft sur les marchés des logiciels et de transcription. Et finalement, elle a constaté que les deux entités proposaient des produits très différents. En effet, Nuance livre des solutions prêtes à l'emploi aux utilisateurs, et Microsoft, des interfaces de programmation d'applications que les développeurs peuvent ensuite solliciter pour intégrer de la reconnaissance vocale dans leurs programmes.