Nouveau coup dur pour Microsoft Exchange, après la découverte d'une extension qui vole des identifiants

Le malware Owowa se déploie très facilement via l'envoi de demandes qui paraissent inoffensives, puisque faites sous la forme de requêtes d'authentification à Outlook. Et si « les attaques ne semblent pas très sophistiquées », ce qui du point de vue du chercheur Paul Rascagnères semble être une bonne nouvelle, Owowa n'en demeure pas moins dangereux, car « il se maintient même en cas de mise à jour de Microsoft Exchange », nous explique-t-il, ce qui devrait faire de lui un vrai malware persistant. « Owowa est particulièrement dangereux car un attaquant peut l'utiliser pour voler passivement les identifiants d'utilisateurs qui accèdent légitimement à des services Web. C'est un moyen bien plus discret d'obtenir un accès à distance que l'envoi d'un e-mail de phishing », complète Pierre Delcher, autre chercheur du GReAT de Kaspersky.