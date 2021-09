Silverlight, vous vous souvenez ? Microsoft met fin à son support le mois prochain

D'ici cette date, la firme de Redmond poursuivra ses engagements vis-à-vis des clients utilisant Silverlight 5 sur les plateformes Windows 10 et 8.1, Windows Server 2012 et 2016, Windows Embedded 8.1 (Standard et Industry), ainsi que POSReady 7 et Thin PC 7. Mais aucun client ne pourra bénéficier d'un support étendu après le 12 octobre 2021. Le portail Silverlight restera accessible, notamment pour les clients disposant de licences perpétuelles, mais il ne proposera plus d'installateur.