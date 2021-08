Microsoft rationnalise les éditions de OneNote pour une application unifiée

Sur les douze prochains mois, OneNote va recevoir une série de mises à jour. Au programme : un rafraîchissement visuel, de nouvelles fonctions de stylo et d'encrage, une option de disposition de l'interface utilisateur personnalisable, et plus encore.

Et vous pourrez profiter de ces nouveautés, quelle que soit la version de l'application que vous utilisez : « Les progrès de Windows et d’Office nous permettront d’unifier les deux apps afin que vous puissiez bénéficier de la simplicité d’une seule application OneNote sur Windows tout en profitant de l’interface et des fonctionnalités qui vous sont déjà familières », explique en effet Microsoft.



L'application OneNote installée avec Office va donc accueillir de nouvelles fonctionnalités et des « fonctionnalités clés existantes », sans plus de précision pour le moment, qui sont actuellement uniques à OneNote pour Windows 10. Microsoft assure que « toutes les fonctionnalités les plus appréciées continueront à faire partie de OneNote ».