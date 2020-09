Evernote se refait une beauté sur iOS pour, peut-être, revenir dans les bonnes grâces

Derrière cette mise à jour conséquente, Evernote profite en réalité de fondations flambant neuves. Le code source du projet a été retravaillé en profondeur, ce qui lui offre selon ses concepteurs une fluidité accrue et, surtout, une synchronisation facilitée entre les différents appareils liés au compte de l’utilisateur.

Les bugs peuvent ainsi être corrigés plus rapidement, et de nouvelles fonctionnalités arriver plus promptement, jure encore Evernote. À ce chapitre, l’éditeur assure qu’une version Apple Watch de l’application est toujours en développement.

Dans le même ordre d’idées, Evernote 10.0 arrivera prochainement sur Android, Mac et Windows. Les utilisateurs sur iOS et iPadOS peuvent d’ores et déjà en profiter en mettant simplement à jour l’application sur l’App Store.