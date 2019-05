Lenovo s'apprête à lancer une nouvelle famille de laptops : les ThinkBook

Un design classique pour deux laptops drapés d'aluminium

Des références déjà listées chez au moins deux revendeurs européens

Deux nouveaux appareils profitant de ce patronyme ont été présentés sur un salon en Chine : lesS540-13-IWL et ThinkBook S540-14-IWL, profitant respectivement d'écrans 13.3 et 14.1 pouces. On apprend qu'ils pourraient arriver dès ce mois de mai en Europe à des tarifs avoisinant les 1000 euros dans les deux cas. Les numéros de série de ces deux ThinkBook laissent par ailleurs à penser qu'Reprenant peu ou prou la silhouette générale de la série des IdeaPad 500, les ThinkBook S540-13-IWL et S540-14-IWL se parent d'un châssis en aluminium brossé et d'un design sobre, renvoyant aux canons des laptops professionnels. L'un et l'autre profitent de dalles Full HD IPS et arriveront sur le marché animés d'un Core i7-8565U (de génération Whiskey Lake) épaulé de 16 Go de mémoire vive. Côté stockage, il faudrait miser sur 512 Go de SSD en M.2 NVMe. Certains modèles seraient par ailleurs pourvus d'un GPU dédié AMD Radeon 540X, même si la disponibilité de ces variantes auprès du grand public reste encore sujette à caution.Les deux appareils peuvent enfin compter sur trois ports USB type A, un port USB Type C, une sortie HDMI, une prise Jack 3,5 mm et une webcam 720p avec dispositif infrarouge. La reconnaissance faciale par Windows Hello sera donc disponible. Sur la balance, le ThinkBook S540-13-IWL affiche 1,34 kilo, contre 1,5 kilo pour son grand frère. AnandTech précise que ces deux nouvelles références sont d'ores et déjà listées chez au moins deux revendeurs européens : un premier en Italie, l'autre en Lettonie. Si les fiches techniques des ThinkBook S540-13-IWL et S540-14-IWL ne sont pas précisés par ces derniers, on apprend tout de même du revendeur italien que le modèle 13 pouces arriverait à 963 euros, et que le modèle 14 pouces serait pour sa part lancé le 25 mai.Pour l'heure, Lenovo n'a pas encore confirmé le lancement de ces deux nouveaux ordinateurs portables, mais après les avoir présentés en Chine il serait très surprenant que le constructeur les laisse au placard... d'autant qu'ils sont maintenant listés en Europe.