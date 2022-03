Android 12L débarquera prochainement chez Samsung, Lenovo et Microsoft

Sans donner de date précise ou de calendrier, la firme de Mountain View a précisé que les prochains appareils à accueillir Android 12.1 seront ceux estampillés Samsung, Lenovo et Microsoft, notamment les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 expressément mentionnés dans son billet de blog. Son déploiement est prévu plus tard cette année, une fois que le feu vert des constructeurs sera donné, puisqu’ils doivent eux aussi adapter leurs surcouches aux différents changements. On sait toutefois que le Surface Duo sera le premier appareil pliant sous Android 12L .