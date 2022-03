Android vous permettra d'archiver vos applications pour économiser de l'espace de stockage

Le grand moment est arrivé : vous tenez enfin dans vos mains votre tout nouveau smartphone ! Bien sûr, vous n'avez qu'une hâte : utiliser cette petite merveille de technologie et en profiter au maximum. Mais voilà, l'écran s'allume et rien n'est prêt. Il va falloir trouver quelles applications à installer. Le problème ? Elles sont légion sur le Play Store et le choix peut vite s'avérer compliqué. Heureusement, Clubic est là : nous avons préparé pour vous une sélection d'outils indispensables, à télécharger les yeux fermés.

Lire la suite