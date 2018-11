Intel débauche à nouveau chez AMD

Shutterstock.com

Intel, à la conquête du marché de la carte graphique

On peut dire que ça devient une habitude chez. Après avoir recruté l'ancien chief architect d'AMD il y a un an, Raja Koduri, ou encore l'ex-responsable de la plateforme Zen chez AMD Kim Keller, la société californienne vient de recruter un ancien responsable marketing de(marque du groupe AMD...).aura travaillé douze ans pouret, une entreprise qu'il a quittée en 2015, où il s'était construit une solide réputation à son poste. Chez Intel, il occupe désormais le poste de responsable marketing produit au sein de la divisionde la firme américaine.Cette arrivée tombe évidemment à point nommé pour Intel, qui est en train de développer une nouvelle famille dediscrètes qui sont censées être en concurrence avec celles proposées par AMD et NVIDIA. Autant dire que Darren McPhee aura un rôle primordial ces prochains mois pour convaincre les professionnels et le public de s'équiper de cartes Intel. L'homme est réputé pour avoir conçu des spots de pubs agressifs envers la concurrence par le passé.Intel veut conquérir le marché de la carte graphique et devrait lancer un tout nouveau produit. Au travail !