Afin d'augmenter son volume de processeurs, Intel fait produire au Vietnam et en Irlande

Des investissements massifs pour répondre à une forte demande

a annoncé en fin de semaine dernière une modification dans la conception de ses processeurs. Sa nouvelle usine située au Vietnam est selon l'expression du constructeur un «». Cela implique que des tests d'assurance seront effectués sur lesainsi que le packaging pour les rendre prêts à la mise en vente. Ce site de production vietnamien travaillera de concert avec la plus grande usine Intel dans la région, en Malaisie, qui fabrique la gamme de processeurs du fondeur.En Irlande également, Intel va augmenter son usine de Leixlip et créer 4 000 emplois afin de produire plus de processeurs, notamment de la familleet Coffee Lake Refresh. Le cout de ce projet serait de 50 millions de dollars selon Techpowerup Dans la fiche d'information, le constructeur évoque plus précisément la gamme de processeurs i9-9900K, les Core i7 9700K et le processeur i5-9600K. «", conclut la note du fabricant.Intel doit faire face à une pénurie de ses, due à une forte demande à laquelle le constructeur peine à répondre. L'entreprise a déjà augmenté ses dépenses d'investissement d'1 milliard de dollars (US), pour un total de 16 milliards de dollars, afin d'augmenter sa production et satisfaire sa clientèle. Pendant ce temps, les prix des processeurs se sont mis à s'envoler , avec une hausse moyenne de 23% des prix des composants.