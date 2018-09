Processeurs Intel : les prix s’envolent

Une pénurie qui pourrait durer encore 6 mois

AMD pourrait bien en profiter

Difficile transition chez. L'entreprise américaine qui est le premier fabricant mondial de semiconducteurs est dans la souffrance depuis sa décision deRésultat : les lignes de production en 14 nm sont à saturation alors que les stocks sont au plus bas, ce qui a notamment contribué à pousser Intel à revenir sur une gravure en 22 nm pour le chipset H310C, et les prix flambent.Les processeurs de 8génération avaient déjà connu une sensible hausse de tarif début septembre, mais depuis quelques jours les prix ont clairement explosé avec. Guru 3D estime que la hausse moyenne de tarif est de 23 %, un chiffre qui représente déjà une somme assez rondelette pour un processeur.Cette augmentation des tarifs pourrait déboucher sur une chute des ventes de PC et pire encore, puisque d'ici la fin de l'année, une fois les stocks épuisés, les tarifs pourraient encore augmenter. Cette pénurie pourrait bien aussi avoir des répercussions sur la production de mémoire, alors que Samsung s'apprête à ralentir sa production Intel tente de réagir pour pallier à ce problème mais il semble que l'ouverture de la nouvelle usine au Vietnam ne suffira pas à désengorger la situation. Ce nouveau site est censé prendre en charge les tests et le contrôle qualité des produits, ce qui représente une étape assez lente et fastidieuse dans le processus de fabrication. La gamme de produits la plus touchée est bien entendu celle des, mais les CPU pour serveurs et plateformes mobiles sont aussi impactés.La pénurie de processeurs Intel gravés en 14 nm arrêtera-t-elle pour autant les consommateurs qui ont des projets d'achats en vue ?Pas si sûr, surtout que le temps d'attente pour une baisse des prix semble assez long puisqu'on ne devrait pas voir ça avant le printemps 2019. Une belle ouverture pour, qui vient par ailleurs d'annoncer la sortie de nouveaux processeurs dans la gamme Ryzen