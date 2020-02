IBM annonce l'édition 2020 du Call For Code Challenge, axé sur le changement climatique

Le Call For Challenge 2020 lutte contre le changement climatique

Participez, et soumettez votre projet avant le 21 juillet !

Source : TheNextWeb

Le grand gagnant du Call For Code Challenge 2020 sera annoncé au mois d'octobre. Il recevra 200 000 $ de récompense, en plus du soutien de la Fondation Linux et un mentorat d'IBM pour finaliser le développement de son projet.Ce mercredi 26 février 2020, IBM et son partenaire David Clark Cause ont officiellement annoncé le retour du. Ce défi mondial, également organisé par la Fondation Linux et les Nations Unies, invite les développeurs à imaginer des solutions réalisables pour pallier les problèmes les plus importants que nous rencontrons.Ce n'est pas une surprise, actuellement, le défi majeur de l'Humanité concerne le changement climatique, comme le rappelle Mami Mizutori, représentant des Nations Unies.&nbp;».En 2019, ce sont plus de 180 000 développeurs de 165 nations qui ont participé au. Sur le thème de la préparation aux catastrophes naturelles et les secours, ils ont créé plus de 5 000 applications. Finalement, c'est « Promoteo » qui a été désigné grand vainqueur : l'équipe a reçu 200 000 dollars de récompense ainsi qu'un soutien de la part d'IBM pour finaliser son projet.Il s'agissait d'un dispositif de surveillance de la qualité de l'air destiné au personnel d'urgence, lors des interventions en cas de catastrophes. Cette année, l'enjeu est différent : «».Pour participer, il vous suffit de vous inscrire en ligne au Call For Code Challenge 2020 et de déposer votre projet entre le 22 mars et le 31 juillet. Et parce que cinq projets valent mieux qu'un seul, les cinq vainqueurs seront annoncés en octobre 2020. Le grand gagnant remportera 200 000 dollars, tandis que les quatre autres finalistes obtiendront 25 000 $ et 10 000 $, en plus du soutien de la Fondation Linux pour leurs projets.