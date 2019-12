Un simulateur du MIT pour résoudre soi-même la crise climatique !

© Climate Interactive / MIT

Climat : quel sera votre scénario pour 2100 ?

Un logiciel téléchargeable transféré en ligne

À l'occasion de la COP25 , la 25édition de la conférence annuelle des Nations-Unies sur les changements climatiques, qui vient de s'ouvrir à Madrid, le MIT propose un nouveau simulateur en ligne appelé En-ROADS. Son objectif est d'aider les citoyens à mieux cerner les enjeux et les actions à mettre en œuvre pour endiguer la crise climatique, en actionnant différents leviers.Sur le simulateur du MIT, en accès libre, il est possible de tester une myriade de scénarios différents : poursuite de la déforestation ou reforestation, continuité dans la consommation d'énergies fossiles ou investissement dans le nucléaire et les énergies renouvelables, hausse de la démographie globale ou baisse de la natalité, électrification des transports ou stockage du COémis par les activités humaines, mise en place d'un prix pour le carbone ou renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments, etc.Cet outil permet ainsi aux internautes de mieux appréhender les impacts concrets des nombreux facteurs de la crise climatique, sur la température globale prévue pour l'an 2100. Pour ses concepteurs, il s'agit d'un moyen ludique de se familiariser avec une problématique complexe, montrant que la lutte contre le dérèglement climatique nécessite de jouer sur de nombreux aspects à la fois afin d'y apporter des solutions crédibles Bien que très complet et s'attachant à être le plus réaliste possible, le simulateur n'aborde toutefois pas la question épineuse des coûts financiers des actions proposées, ni, d'ailleurs, les défis supplémentaires posés par les conflits géo-politiques qui ont jusqu'ici empêché de réels progrès.Cet outil pédagogique s'adresse en priorité aux citoyens qui veulent explorer et découvrir par eux-mêmes les conséquences de chaque décision prise en matière d'énergie, ou d'usage des terres.Disponible gratuitement, le simulateur En-ROADS repose sur les données scientifiques les plus récentes et les principales technologies dédiées au changement climatique. Il s'agit d'une version inédite d'un précédent simulateur (C-ROADS) jusqu'ici proposé sous forme de logiciel téléchargeable. Une vidéo de démonstration de trois minutes est fournie :