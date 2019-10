Huawei ouvre son tout premier store à Shenzhen, car on est toujours mieux chez soi

© Huawei

Un lieu stratégique

Une boutique communautaire, qui appelle à la détente et à la découverte

Un magasin connecté en 5G et éco-responsable

Source : Communiqué de presse

Tout neuf, tout beau. Les visiteurs de passage au MixC World, un luxueux centre commercial du district de Nanshan, au sud-ouest de Shenzhen, auront désormais la possibilité de pénétrer dans le tout premier magasin Huawei au monde dédié à la vente pour le grand public. Imposante, avec une superficie de 1 300 m², la boutique a ouvert le samedi 28 septembre 2019. Elle était en construction depuis 2017. Les visiteurs pourront y découvrir les dernières innovations de la marque.Le Huawei Global Flashgrip Store bénéficie d'un cadre idéal. D'abord, il se situe dans la ville où siège la firme, Shenzhen. Ensuite, il est au cœur d'un centre commercial réputé, dans une cité reconnue pour être portée par la technologie et l'innovation. Le MixC World est d'ailleurs vu comme «», selon les mots du PDG du fabricant, Richard Yu, qui prédit que sa boutique «».Le bâtiment, lui, vitré dans sa quasi-totalité, est composé de trois étages, en associant l'architecture traditionnelle chinoise à l'architecture occidentale. Avec ses bords arrondis, le magasin donne un aspect convivial.Construit dans un esprit communautaire, le magasin Huawei peut se visiter pour découvrir les produits, se retrouver entre amis ou pour participer à des cours gratuits, organisés par la Huawei Community, qui peuvent permettre aux participants de se familiariser avec la photographie, la vidéo, ou de découvrir les œuvres d'artistes locaux.Pour séduire les visiteurs et couvrir un maximum de domaines, 120 collaborateurs ont été recrutés par Huawei, certains pouvant traiter de sujets touchant à l'aviation, à l'hôtellerie ou à l'art, en plus d'être incollables sur les produits de la marque. «», vante le Directeur marketing du groupe, Herman Zhu.Le réseau 5G de Huawei couvre les 1 300 m² de surface du magasin, donnant la possibilité aux clients de tester les jeux 5G dans le Cloud de l'équipementier, et de constater les débits impressionnants et la latence faible de la technologie.La boutique est également dotée de la technologie Hilink de Huawei, qui permet de régler de façon automatique la température, la luminosité et le taux d'humidité du magasin, pour améliorer le confort des consommateurs. Le magasin utilise enfin de nombreux matériaux écologiques et recyclables. Le feutre utilisé pour le plafond et les murs est par exemple constitué de pièces en plastique recyclable. Le sol est en marbre à base d'ingrédients naturels.