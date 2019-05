Des PC portables (partiellement) en bois, le nouveau parti pris d'HP

© HP

a ainsi dévoilé toute une flopée de nouveaux, avec, en 13, 15 et 17 pouces.Quatre nouveaux PC portables ont été présentés : le, le, leet le. Les couleurs (enfin, les), ont également reçu un petit nom très... végétal ? Elfique ? (à vous de voir) Avec, notamment : «» (nuit noire avec noix naturelle), «» (céramique blanche et bouleau blanc) ou encore «» (argent naturel avec bouleau pâle).Vous avez pu voir ci-dessus l'Envy 13 pouces, en Nuit Noire avec Noix Naturelle, voici l'Envy 17 pouces, en Argent Naturel avec Bouleau Pâle :Et le Envy Céramique Blanche et Bouleau Blanc :HP indique que les motifs à « grain de bois » varieront d'un ordinateur portable à l'autre.En dehors de l'aspect bois, ce sont à peu près les mêmes machines que leurs prédécesseurs entièrement en métal, avec des options pour les processeursnouvelle génération, non spécifiés et des pucesde deuxième génération avec graphismes, juste à temps pour les feuilles mortes. Les prix seront annoncés plus tard, avant leur sortie.