Google ferme Station, son réseau de points d'accès Wi-Fi gratuits installés dans les gares

Google n'a pas su transformer son initiative en véritable business



Un service de moins en moins nécessaire grâce au déploiement des réseaux mobiles



Google Station n'était pas l'un des programmes les plus connus de l'entreprise américaine. Cette initiative mise en place en 2016 avait pour objectif d'offrir un accès à Internet gratuit dans les gares de nombreux pays en développement comme l'Inde avec 400 gares couvertes, le Nigeria, l'Indonésie ou encore le Vietnam, mais aussi au Brésil et en Afrique du Sud.Au total, 5 000 endroits dans le monde bénéficient encore aujourd'hui de points d'accès Wi-Fi, mais Google a annoncé mettre un terme à ce programme cette année. Dans les prochains mois, l'entreprise ne prendra plus en charge les différents accès Wi-Fi installés dans les gares et lieux de passage.La société explique qu'elle n'est pas parvenue à faire de ce service aux populations les plus déconnectées un business rentable capable de couvrir son investissement. Chaque compagnie ferroviaire avec laquelle Google travaillait avait ses exigences techniques et ses contraintes qui alourdissaient la facture de chaque installation.Google avait pourtant essayé de monétiser son service en s'appuyant sur son activité principale : la publicité. Les membres du programme Google Station recevaient des annonces personnalisées en se connectant au réseau Wi-Fi de leur gare.Au total 8 millions de personnes utilisaient les bornes Google Station, pour une consommation d'environ 350 Mo par session, mais les revenus étaient semble-t-il insuffisants pour couvrir les dépenses liées au programme.Le moteur de recherche explique également que le déploiement du réseau 4G dans ces pays est en train de prendre de l'ampleur et de plus en plus de gens peuvent accéder désormais au Web depuis leur smartphone, où qu'ils se trouvent.D'ici fin 2020, Google en aura terminé avec le programme Station mais la société assure travailler avec ses partenaires locaux afin que d'autres opérateurs puissent récupérer l'équipement installé dans les gares et maintenir le service pour la population.