Google lance la version Enterprise Edition 2 de ses lunettes AR en magasin

Partage d'applications en open source

Source : ZDnet

Réduction des coûts, amélioration de la qualité, optimisation de la productivité : les avantages procurés par les lunettes de réalité augmentée imaginées puis développées par Google, les Glass Enterprise Edition, ont doucement mais sûrement séduit les entreprises. Et au regard de la forte demande observée sur la dernière version du produit, la firme de Mountain View a pris la décision de les mettre en vente en magasins.Le modèle est ainsi aujourd'hui disponible chez plusieurs revendeurs partenaires tels que CDW, Mobile Advance et SHI, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel publié sur le blog de la multinationale.Cette dernière a également partagé des applications en open source et plusieurs échantillons de code aux développeurs désireux de créer de nouveaux usages.