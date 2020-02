Vie privée : Google a accidentellement partagé des vidéos privées avec des usagers au hasard

Un bug avec l'interaction Google Photos et Takeout

Une minorité touchée

Source : 9To5Google

Si vous avez l'habitude d'enregistrer vos vidéos de vacances ou autres sex tapes dans Google Photos , voilà une nouvelle qui pourrait vous inquiéter. Suite à un bug, des vidéos privées stockées sur la plateforme se sont retrouvées dans les archives d'autres utilisateurs. La firme de Mountain View a commencé à envoyer des messages aux victimes pour les prévenir de la situation.Vous connaissez Google Takeout ? Il s'agit d'un outil mis à disposition des utilisateurs leur permettant de télécharger l'ensemble des données que le groupe américain conserve à leur sujet : données personnelles, fichiers dans le Cloud etc. Cela permet de savoir ce que Google possède sur nous ou de récupérer ces documents pour les conserver ailleurs.Or, entre le 21 et le 25 novembre 2019, des utilisateurs y ayant eu recours ont pu voir leurs vidéos enregistrées dans Google Photos être «», qui ont également utilisé Takeout durant cette période. Autrement dit, les vidéos de certaines personnes (les photos ne seraient pas concernées) se sont retrouvées dans la bibliothèque virtuelle d'inconnus.Au contraire, il est également possible que vous ayez eu accès à des vidéos qui n'étaient pas les vôtres à partir de votre compte. Autre conséquence de ce problème technique : les personnes qui ont téléchargé leurs données n'ont en fait pas mis la main sur l'ensemble des fichiers qu'ils souhaitaient acquérir : des vidéos manquent à l'appel.Google assure que seul son service Google Photos a dysfonctionné et que seulement 0,01 % des utilisateurs ayant utilisé Takeout ont été affectés. La source du problème a été identifiée et corrigée, ajoute le groupe américain, qui recommande aux victimes la suppression du dossier d'archives téléchargé en novembre et d'effectuer un nouveau téléchargement.