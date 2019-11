Faut-il s'attendre à une amélioration de la loi sur les droits voisins ? Le gouvernement durcit le ton

Franck Riester, le ministre de la Culture

Google ne bouge pas d'un pouce

Lire aussi :

Droit voisin : des éditeurs de presse français portent plainte



Une possible amélioration de la loi à l'avenir

Lire aussi :

Droit voisin : 25 des 30 plus gros sites français ont accepté les conditions de Google Actualités



Source : Les Echos

L'union fait la force, dit-on. Jeudi 21 novembre se tenait à Bruxelles le Conseil européen des ministres de la Culture, auquel le représentant français, Franck Riester, a logiquement assisté. Ce fut pour l'occasion de placer Google au centre des débats. Le géant américain, qui contourne le texte instaurant un droit voisin pour les éditeurs de presse, se voit peu à peu opposer une coalition européenne sur le sujet.Le ministre français l'assure : «». Pour l'instant donc, il ne resterait - toujours et encore - que la Pologne dans le camp des réfractaires, le pays maintenant ses réserves sur le droit voisin.Rappelons que la loi prévoit que les grandes plateformes numériques, comme Google ou Facebook, rémunèrent les éditeurs de presse en échange de l'indexation de leurs contenus. La firme de Moutain View, de son côté, ne modifie pas d'un iota son discours, continuant d'affirmer «», avec des résultats qui resteraient basés sur la pertinence, et non sur des accords commerciaux.Alors que plusieurs éditeurs français (l'AGIP, l'AFP et le SEPM) ont annoncé avoir déposé plainte contre Google ce mois de novembre, Franck Riester a pu s'entretenir avec Margrethe Vestager, l'influente Commissaire européenne à la Concurrence. Le ministre d'Emmanuel Macron a pu insister sur la nécessité de trouver une réponse adaptée. «», souffle-t-il. L'action plutôt que la réaction donc.Se pose enfin la question de l'amélioration de la loi. Franck Riester n'écarte pas cette possibilité, de façon à se doter d'outils renforcés visant à faire véritablement appliquer cette législation. La France suivra également de près la transposition de la directive dans les autres pays européens, et s'en inspirera peut-être pour ajuster son propre texte.