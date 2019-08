Sur Google, moins d’une requête sur deux est suivie d’un clic sur un résultat, une première !

Google vous sert tout, avant même que vous ayez commandé

© SparkToro

Une tendance bien plus forte sur mobile que sur PC

© SparkToro

Source : SparkToro

Que se passe-t-il avec les résultats de recherche de nos requêtes postées sur le moteur de? Nous cliquons de moins en moins dessus. Le spécialiste SEO Rand Fishkin, qui analyse le comportement des internautes, s'est aperçu que ces derniers ne cliquaient plus à tout-va sur les résultats de recherche.(50,3 % très exactement), ordinateurs et mobiles confondus. Et ce n'est pas momentané. Le «» est une vraie tendance.Google a-t-il trouvé la bonne recette pour faire gagner du temps à ses utilisateurs ? Chacun se fera son avis, mais les pages de résultats du moteur de recherche n°1 semblent si évoluées queIl faut dire quesait y faire pour que vous restiez dans son giron. Pour cela, sa stratégie est imparable ou presque. Grâce à ses propres services et outils, qui lui font subir de nombreuses accusations d'abus de position dominante,. Lorsque vous recherchez un vol, Google vous soumet son outil par exemple, toujours en haut de l'écran. Même chose si vous recherchez des paroles de musique, lorsque vous souhaitez traduire une phrase dans une langue étrangère ou quand vous voulez dénicher un hôtel pour vos prochaines vacances.De plus en plus efficaces, les, ces fameuxque l'on retrouve sur la droite d'une page de résultats, rassemblent des informations utiles qui évitent par moment aux internautes, selon les termes de la requête, de devoir cliquer sur tel ou tel lien pour aller plus loin.Il y a près de quatre ans, au premier trimestre 2016, seules. L'évolution () témoigne de l'efficacité grandissante des services de Google mais aussi desau sein des utilisateurs, qui se tournent encore plus facilement vers des services (appartenant aussi à Google tant qu'on y est) comme YouTube, Maps ou Android., oùet où ses différentes applications (Maps, Images, Shopping...) sont encore plus fortes,, cela ne vous surprendra pas. Avec un smartphone dans les mains donc,et ne franchissent pas le passage de la lecture des résultats.à s'arrêter à la page de résultats.