Google Equiano : un nouveau câble sous-marin privé pour relier l'Europe à l'Afrique

Source : 9to5 Google

Aprèset, le groupe américain enchaîne avec un troisièmebaptisé. Si les deux premiers avaient pour objectif de relier la France et les Etats-Unis , puis les Pays-Bas et le Canada, respectivement, le troisième change de continent et met le cap vers le sud, l'. Et plus précisément Lagos, la plus grande ville du Nigeria, connectée à Lisbonne, au Portugal, d'où débutera le projet.Le nom d'Equiano a été minutieusement choisi par les équipes de la firme d'outre-Atlantique. Il fait en effet référence à, écrivain britannique et figure importante de l'abolition de l'esclavage, né le 16 octobre 1745 au Nigéria. Le fait est que ce câble sous-marin, installé d'ici 2021, devrait poursuivre son chemin jusqu'à Cape Town, en Afrique du Sud, dans les années qui suivront.Si l'achat du matériel est directement financé par, le colosse aux quatre couleurs s'appuiera aussi sur le savoir-faire d', partenaire du groupe depuis le quatrième trimestre 2018, et surtout l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose des câbles sous-marins. Notons que cette entreprise française est passée sous le giron du Suédois Nokia à partir de 2016.Selon Google, «», comme on peut le lire dans un billet de blog publié le 28 juin 2019.