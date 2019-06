Google référence désormais les offres d'emploi

L'agrégateur est plutôt complet en informations (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Et une nouvelle fonctionnalité pour lede, une ! La firme de Moutain View a commencé à référencer, depuis le vendredi 7 juin pour la France, desdirectement sur saLe principe est simple :, très bien placé en première page des résultats.Travaillé en coulisses depuis plusieurs mois, le projet a fini par voir le jour après avoir été développé en partenariat avec desbien connues du grand public comme celle de l'État,mais aussi, ou encore(Regionsjob, Cadreo...).annonce que son agrégateur a été pensé pour recenser. Ce dernier est conçu pouren s'évitant d'éplucher les nombreux sites proposant des annonces. Si ce détail est appréciable et que le service présente, il témoigne une nouvelle fois de la, même si, pour postuler définitivement, il faut quitter la plateforme et présenter sa candidature sur le site où l'offre est initialement publiée.En outre, l'agrégateur de Google permet d'pour mettre de côté celles qui retiennent l'attention de l'internaute qui procède à la recherche.Le moteur de recherche propose également aux utilisateurs d'pour recevoir toute nouvelle offre qui serait publiée selon leurs critères de recherche.