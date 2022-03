Services Google Play : quelles nouveautés et résolutions de bugs pour la nouvelle mise à jour de mars 2022 ?

Google Play et et Google Play Store se préparent à accueillir la mise à jour de mars 2022. Une update qui corrigera des soucis critiques de connexion et des problèmes majeurs des services pour les développeurs, ceux plus utilitaires et ceux consacrés aux urgences et à la sécurité. La firme de Mountain View n’est néanmoins pas rentrée dans les détails. De leur côté, les services Play Games permettront aux utilisateurs smartphones et TV de mieux gérer leurs paramètres de confidentialité, encore une fois sans que l’on ne sache réellement de quelle manière.