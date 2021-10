Google ne veut pas que son assistant en côtoie un autre sur un appareil, selon Sonos

La concurrence sur le marché naissant de la maison connectée est florissante et un certain nombre d'efforts sont en cours pour développer des normes communes entre les entreprises. Google s'engage à rendre l'écosystème de la maison connectée plus interopérable et ouvert. Pour ce faire, nous avons conduit la création d'un groupe de travail du secteur aux côtés d' autres entreprises technologiques pour aborder l'interopérabilité et développer des normes communes qui donneront aux consommateurs plus de choix, protégeront leur vie privée et créeront des expériences faciles à utiliser. Nous sommes l'un des membres les plus actifs de ce groupe. L'interopérabilité continuera d'être une priorité pour nous, mais nous voulons également nous assurer que les utilisateurs ont une expérience positive en utilisant nos produits et que nous protégeons leur vie privée.