Google désactive la retouche selfie sur ses Pixel 4a et 5 pour des raisons de bonne santé mentale

Google explique avoir cherché à connaître l'impact éventuel des filtres appliqués aux selfies, et plus spécifiquement lorsque ces derniers sont activés par défaut. Après avoir mené diverses études et parlé à des experts en santé infantile et mentale, la société a découvert que le dispositif n'était pas sans conséquence.

En effet lorsqu'un filtre est appliqué de manière automatique, il en résulterait des impacts négatifs sur la santé mentale. Google déclare ainsi : « À la longue ces filtres par défaut peuvent définir une norme de beauté à laquelle certaines personnes finissent par se comparer. »

Au regard de l'emprise que peut avoir la technologie sur une personne et pour des raisons d'éthique, Google souhaite marquer une distance entre l'individu et la technologie. Le smartphone doit être utilisé de manière active par l'utilisateur, et c'est donc intentionnellement que les filtres doivent être appliqués à un selfie.