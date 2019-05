COMPUTEX 2019 - Dell et EyeSafe veulent vous protéger de la lumière bleue

Le jaunissement des couleurs bientôt terminé ?

Quid de la technologie d'EyeSafe ?

Source : Cnet.

La technologie EyeSafe protègerait les yeux de la lumière bleue sans trop jaunir l'écran.Le problème avec les filtres à lumière bleue classiques provient généralement du. Même si cela repose nos yeux le soir, ces filtres modifient les couleurs, nous empêchant de profiter d'un spectre naturel lors de l'utilisation de nos contenus.Samsung avait récemment introduit les écrans OLED pour ses smartphones, émettant moins de lumière bleue (415 à 455 nm). L'inconvénient résidait dans le fait qu'il s'agissait d'un paramètre global, qui ajoutait essentiellement des quantités importantes de rouge / jaune, ce qui rendait la lumière bleue... moins bleue. L'intensification du rouge, du jaune et du orange au sein du spectre entraînait un décalage du point blanc, produisant une dominante de couleur jaunâtre, aujourd'hui associée aux filtres de lumière bleue.En appliquant une quantité optimale de jaune et de rouge, Samsung peut équilibrer le filtre de sorte à ce que le point blanc et les autres couleurs ne soient pas trop changées. Le tout, en maintenant la gamme complète DCP-P3 et un point blanc d'environ 6500K, point blanc standard équivalent à la lumière du jour et pour afficher ou utiliser la plupart des contenus.EyeSafe ne donne pas de précisions sur sa technologie, mais il semblerait que la société collabore avec les fabricants d'écrans pour faciliter les ajustements appliqués localement afin de déplacer une grande partie des bleus vers la partie la plus chaude du spectre, en laissant le reste de la gamme intact. La société affirme qu'elle ne fait que déplacer le point blanc à environ 6200K, tout en réduisant la lumière bleue de 29%.Contrairement à la technologie de Samsung, EyeSafe fonctionne à la fois avec les panneaux IPS et OLED, ce qui élargit son champ d'application à un plus grand nombre d'écrans, dans une plus grande variété de tailles, et de prix. Dell dispose dès à présent d'une exclusivité sur la technologie EyeSafe, et ce jusqu'à la fin de l'année. Après cela, la société prévoit de développer ses activités avec plus de partenaires.