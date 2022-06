Test ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe : triple connectique et switchs remarquables

Puisque nous parlons regrets, évoquons aussi l’absence de ces « fonctions annexes » qui distinguent les produits d’exception. En effet, le Strix NX ne dispose pas de ces molettes multifonctions de plus en plus à la mode. Il ne propose pas non plus de port USB pass-through – bien plus rares sur les modèles sans fil – et sous le clavier, on doit faire avec des pieds on ne peut plus classiques. De fait, l’inclinaison du clavier ne se fait que sur deux niveaux (0° ou 9°) quand on voit de plus en plus de modèles avec un niveau intermédiaire (6°).