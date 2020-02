Le VivoStick d'Asus mis à jour avec plus de RAM, de stockage et Windows 10 Pro

© Asus

Le même processeur qu'il y a trois ans

Aucune info sur la commercialisation

Source : AnandTech

Retour quelques années en arrière. En 2015, Intel lance son Compute Stick , une clé à brancher en HDMI, capable de transformer tout dispositif d'affichage en ordinateur tournant sous Windows (ou Linux). Un produit original qui n'a jamais vraiment trouvé son public et qui a finalement été abandonné par le fabricant.Mais malgré ce succès mitigé, d'autres industriels ont cru - voire continuent de croire - au potentiel de l'appareil. C'est le cas d'Asus, qui a lancé en 2017 son propre modèle, baptisé VivoStick PC TS10. Avec toujours le même principe : une clé à brancher sur un écran, pour en faire un PC, embarquant à l'époque le système d'exploitation Windows 10 Famille (Home).Trois ans plus tard, le constructeur taïwanais paraît vouloir remettre son VivoStick sur le devant de la scène. Il a ainsi dévoilé une mise à jour de son produit, en lui allouant à présent 64 Go de mémoire interne (contre 32 Go à l'origine) et 4 Go de RAM (au lieu de 2 Go pour la version précédente).En revanche, en dehors de ces quelques améliorations, le VivoStick PC TS10 ne connaît pas de révolution majeure. Il s'appuie sur le même processeur (un Intel Atom x5-Z8350) et comprend toujours son connecteur HDMI, ses deux ports USB-A, ainsi que son connecteur Micro USB, pour son alimentation.Un dernier changement est toutefois particulièrement remarquable. La clé s'est en effet délestée de son OS pour les particuliers, au profit d'un Windows 10 Professionnel. Cette évolution semble donc indiquer un changement de cible : le VivoStick s'adresserait dorénavant davantage à des entreprises. Une hypothèse corroborée par la prise en charge de fonctions telles qu'Active Directory ou Windows Update for Business.Asus n'a cependant pas confirmé cette idée et a, en vérité, peu communiqué sur cette nouvelle version pour le moment. Pour l'heure, seul le site japonais de l'entreprise détaille les caractéristiques du produit, sans pour autant divulguer son prix.