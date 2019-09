Asus annonce un boitier SSD ROG Strix Arion en USB 3.2

Design surprenant pour le boîtier SSD ROG Strix Arion

Source : AnandTech

En 2019, la famille ROG continue de s'étendre après le moniteur HDR ROG Strix XG49VQ 144 Hz, la carte-mère ROG Strix X570-I orientée gaming ou encore le PC portable gamer d'excellence ROG Strix SCAR III Mardi 24 septembre, Asus a dévoilé sur YouTube son boîtier externe à venir. Ainsi, le ROG Strix Arion pour SSD M.2 est un boîtier en aluminium au design peu orthodoxe, auquel nous a habitué la marque. Le châssis est compatible avec tous les disques M.2-2280, et plus petits, dotés d'une interface PCIe 3.0. Et Asus assure que le montage des disques pourra être réalisé sans tournevis.Le boîtier ne comporte pas de ventilation, mais il est toutefois équipé de pads thermiques pour assurer une bonne dissipation de la chaleur et garantir une performance constante. Le ROG Strix Arion est alimenté par bus et possède une interface USB de type C. Toutefois, la technologie n'étant pas encore majoritaire, le bundle inclura un câble USB-C vers USB-C ainsi qu'un câble USB-C vers USB-A.Enfin, Asus n'a pas encore annoncé de prix ni de date de sortie pour son boîtier Strix Arion, qui supporte l'éclairage ASUS Aura Sync pour synchroniser les LED RGB avec d'autres composants d'Asus.