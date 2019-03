Asus ROG présente le Strix XG49VQ, moniteur HDR, super ultra-wide et 144Hz de 49 pouces

Un lancement prévu le mois prochain à plus de 1000 euros

Avec son format 32:9, le nouveau moniteur d'Asus équivaut peu ou prou à deux écrans 27 pouces placés l'un à côté de l'autre. Il se pare en outre d'une définition de 3840 par 1080 pixels, d'une certification DisplayHDR 400 et d'une compatibilité avec le standard Radeon FreeSync 2 HDR.En matière de colorimétrie, le constructeur annonce une couverture de 90% du gamut DCI-P3, tandis que la luminance s'établit sur ce Strix XG49VQ à un seuil maximum de 450 dits. Le nouveau moniteur d'Asus est également pourvu du support PbP (Picture by Picture). En clair, il permet à l'utilisateur d'afficher côte à côte jusqu'à trois sources différentes de contenus à l'écran. Des raccourcis clavier permettront de configurer l'ensemble facilement.Côté connectique, on retrouve des ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, deux entrées USB 3.0 et une sortie casque. Asus précise enfin que la hauteur et l'inclinaison de son écran sont ajustables. Le fabricant prévoit de commercialiser le XG49VQ dès le mois prochain, à un tarif de 999 livres au Royaume-Uni, soit près de 1160 euros dans notre devise.