Asus Zenbook Pro : un écran tactile à la place du touchpad

Deuxième écran

Bientôt un écosystème autour du ScreenPad ?

Modifié le 05/06/2018 à 11h51

Baptisé, cet écran permet de naviguer et de contrôler les applications.Dévoilés au salon Computex 2018 qui se tient ces jours-ci à Taïwan, les deux nouveauxdéveloppés par Asus inaugurent une nouvelle génération de contrôleur : à la place du traditionnel pavé tactile à boutons, vous découvrirez le ScreenPad, un écran tactile capable de remplir bien plus de fonctions qu'un touchpad classique.Mesurant 5,5 pouces de diagonale, avec une résolution de 1920x1080 pixels, le ScreenPad peut servir à lancer des applications, faire des calculs, remplir un agenda, et bien sûr de clavier numérique. Il peut aussi contrôler YouTube en toile de fonds grâce à une extension de Chrome. Il est également possible de faire glisser du contenu de l'écran principal vers le, comme s'il s'agissait d'un écran secondaire. Mais, petite bizarrerie constatée par The Verge qui a eu le Zenbook Pro en main, il n'est pas possible d'intervenir sur la page en tactile. il faut utiliser le pointeur de la souris.Asus a travaillé avec Microsoft pour intégrer à son ScreenPad des raccourcis de Word, Excel et PowerPoint. L'écran tactile fonctionne aussi, on l'a vu avec YouTube, comme un contrôleur pour lecteur vidéo et musical, notamment Spotify. Asus va bientôt diffuser un kit pour inciter les développeurs à exploiter le ScreenPad.Lepropose par ailleurs un écran (optionnellement tactile) 4K ou LCD 1080p de 15 pouces, selon les deux versions proposées par Asus. la coque est en aluminium, excepté le dessous de la machine. Les enceintes sont signées Harman Kardon. Le Zenbook Pro embarque un CPU Intel Core i9 ou i7, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050, un disque SSD de 512 Go ou 1To, pléthore de ports USB Type-A et -C, port HDMI et MicroSD, et une batterie de 71Wh. Le tout pour un poids n'excédant pas 1,88 kg.