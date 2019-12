Apple s’offre une start-up anglaise pour améliorer le traitement photo de ses futurs iPhone

© Apple

Améliorer les prises de vue en basse lumière

Apple mise à plein sur la photo

Source : Bloomberg

Aussi la firme de Cupertino s'est-elle offert son cadeau de Noël en avance cette année. Jetant son dévolu sur la start-up britannique Spectral Edge, Apple compte bien capitaliser toujours plus sur la photo sur ses prochains iPhone.Spectral Edge est à l'origine d'une technologie de pointe que la start-up a baptisée SE Fusion. D'après le livre blanc de l'entreprise, on apprend que son produit, basé sur du, est capable d'améliorer sensiblement la qualité des clichés capturés en basse lumière grâce à «». La quoi ?Oui, la surveillance. En effet, en raison de la qualité de ses services, Spectral Edge aurait déjà tapé dans l'œil d'un certain nombre d'entreprises spécialisées dans les caméras de surveillance (où la capacité à produire des images de qualité de nuit est primordiale).Aussi on s'imagine qu'Apple voudra intégrer SE Fusion à ses futurs smartphones. Voire à ses actuels ? Toujours d'après Spectral Edge, sa technologie peut être implémentée via une puce dédiée, ou via le- ce qui rendrait donc possible l'amélioration des capacités basse lumière des produits Apple existants.Après une petite traversée du désert entre 2017 et 2019 pendant laquelle les « photos iPhone » ne faisaient plus rêver grand monde (la faute à une concurrence Android particulièrement agressive), Apple a su renverser la vapeur en septembre dernier et rattraper son retard.Très performants et versatiles en photo, les iPhone 11 et 11 Pro ont notamment inauguré un mode photo de nuit qui améliore grandement les prises de vue en basse lumière. En octobre dernier, la nouvelle fonctionnalité Deep Fusion avait d'ailleurs été incluse à iOS 13.2, afin d'améliorer encore le rendu des photos dans des conditions lumineuses hasardeuses.Deep Fusion qui, d'ailleurs, pourrait profiter à plein de l'acquisition très discrète de Spectral Edge par Apple. Une chose est sûre : la guerre des photophones n'est pas près de prendre fin.