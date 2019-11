Tim Cook voudrait qu'en entreprise les iPhone remplacent vos ordinateurs

Des appareils grand public rapidement adoptés par les salariés



Pour Tim Cook, l'iPhone en entreprise passe par le développement d'applications dédiées



Source : ZDNet

L'iPhone et l'iPad sont aujourd'hui des outils utilisés quotidiennement dans les sociétés. Plus légers, plus mobiles, ces appareils possèdent également une large gamme d'applications de productivité, permettant de travailler sans la lourdeur inhérente à l'informatique traditionnelle.Mais l'entreprise n'a pas été une priorité immédiate d'Apple au lancement de l'iPhone en 2007. Tim Cook, lors d'une conférence organisée par l'éditeur de logiciels Salesforce, a indiqué que ce sont les employés eux-mêmes qui ont forcé le constructeur à se pencher sur le sujet.», explique-t-il.Aujourd'hui, les 500 plus grandes entreprises américaines utilisent des iPhone et des iPad pour leur activité, et huit entreprises sur dix développent leurs propres applications iOS. Mais ce n'est pas assez pour Tim Cook, qui veut faire de l'iPhone l'appareil central de l'entreprise.», ajoute-t-il.Ces propos ont été appuyés par Marc Benioff, PDG de Salesforce qui a déclaré que son smartphone était pour lui une extension de son bureau : «».Salesforce a également profité de cet événement pour annoncer la nouvelle version de son application d'apprentissage Trailhead GO, qui intègre des fonctionnalités réservées à la plateforme iOS.